За пробне прокачування нафти по Одеса-Броди в аверсі заплатить Білорусь

Пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом "Одеса-Броди" планується провести 17 листопада за кошти білоруської сторони.

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Орієнтувно планується на 17 листопада», - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він відзначив, що питання щодо оплати витрат, пов`язаних з цією процедурою, вже вирішене, і вона здійснюватиметься за рахунок коштів Білорусі.

«Питання вже вирішене, сплачувати буде замовник – Білорусь», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь 29 жовтня ц.р. підписали угоду про транзит венесуельської нафти через нафтопровід «Одеса-Броди».

12 жовтня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом “Одеса-Броди” до Білорусі буде здійснено наприкінці листопада.

Зараз венесуельська нафта, яку купує Білорусь, завозиться танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирській НПЗ залізницею транзитом через Україну. Україна надає знижку у розмірі 20-40% на причальний збір при транзиті нафти до Білорусі, при цьому тариф на перевезення нафти залізницею становить 0,27 долара за 10 т/км.

У 2011 році планується налагодити транзит нафти до Білорусі нафтопроводом «Одеса-Броди».