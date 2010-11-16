Учасники мітингу в Ізюмі зайшли до будинку міськради
Сьогодні в місті не працювали ринки
Сьогодні в місті Ізюмі на Харківщині не працювали ринки: представники малого бізнесу таким чином протестували проти ухвалення нового Податкового кодексу України.
Як повідомили джерела УНІАН в Ізюмі, вдень у місті відбувся мітинг, у якому взяли участь близько тисячі місцевих підприємців. Його учасники ухвалили резолюцію щодо неприйняття Податкового кодексу і скасування платежів до Пенсійного фонду.
Багато учасників акції увійшли до зали засідань Ізюмської міської ради і вимагали скликати позачергову сесію міськради, щоб депутати побачили її та надіслали на адресу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної Ради і Кабінету міністрів України звернення на підтримку резолюції мітингу.
Міський голова Олександр БОЖКОВ пообіцяв розглянути це питання на черговій сесії міськради, повідомив співрозмовник агентства.