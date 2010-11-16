Учасники мітингу в Ізюмі зайшли до будинку міськради

21:47, 16 листопада 2010
Суспільство
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Сьогодні в місті не працювали ринки

Сьогодні в місті Ізюмі на Харківщині не працювали ринки: представники малого бізнесу таким чином протестували проти ухвалення нового Податкового кодексу України.

Як повідомили джерела УНІАН в Ізюмі, вдень у місті відбувся мітинг, у якому взяли участь близько тисячі місцевих підприємців. Його учасники ухвалили резолюцію щодо неприйняття Податкового кодексу і скасування платежів до Пенсійного фонду.

Багато учасників акції увійшли до зали засідань Ізюмської міської ради і вимагали скликати позачергову сесію міськради, щоб депутати побачили її та надіслали на адресу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної Ради і Кабінету міністрів України звернення на підтримку резолюції мітингу.

Міський голова Олександр БОЖКОВ пообіцяв розглянути це питання на черговій сесії міськради, повідомив співрозмовник агентства.

 

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