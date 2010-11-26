Українців Німеччини закликають вшанувати пам’ять жертв Голодомору

Українців Німеччини закликають 27 листопада вшанувати пам’ять жертв Голодомору 1933-1932 років.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Світового конгресу українців та Комітету Голодомору у Німеччині.

У зверненні зазначається, що Світовий конгрес українців 19 червня цього року розпочав міжнародну акцію “Свічка моління”, яка проходить під гаслом “Не дамо згасити свічку пам’яті”. Акція проводиться з метою гідного вшанування в Україні та за її межами пам`яті мільйонів невинних жертв Голодомору та привернення уваги світової громадськості до справжніх причин цієї трагічної сторінки історії українського народу.

“Тому закликаємо всю українську спільноту у Німеччині приєднатися до цієї акції та 27 листопада 2010 р., в День пам’яті жертв Голодомору, провести в усіх українських церквах скорботні панахиди та закликати до вшанування пам’яті жертв Голодомору громади інших віровизнань; вивісити в своїх населених пунктах плакати з написом “Голодомор 1932-33 рр. – геноцид українського народу” та сприяти, щоб у публічних місцях, на будівлях державних і українських установ та на власних будинках були розміщені українські національні прапори з чорною стрічкою”, - сказано у зверненні.

Крім того, автори документу просять українців з 19.32 до 19.33 (що символічно нагадує роки Голодомору) вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання, а також запалити свічки в кожній церкві, громадських будинках та у помешканнях.

Також громадські організації висловлюють стурбованість політикою нинішньої української влади та її намірами замінити в статті 1 Закону “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” слово “геноцид” на “трагедія”.

“Віддаючи належну шану жертвам Голодомору, ми маємо зробити все, щоб світ знав правду про ці жахливі події, які ніде й ніколи не повинні повторитись. Тому для нас головне сьогодні – не мовчати”, - заявив голова Міжнародного координаційного комітету в справі Голодомору, генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан РОМАНІВ.

“Нашим обов’язком є об’єднати зусилля та своїми діями довести, що ми нікому, включно й Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, не дозволимо згасити свічку, запалену в пам’ять про жертви Голодомору 1932-33 рр. в Україні”, - додав він.