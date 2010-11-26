Газета «День» визначила лауреата премії імені Джеймса Мейса

Газета «День» визначила лауреата другої Премію імені Джеймса Мейса в галузі публіцистики «Громадянська позиція». Ним став науковий співробітник Інституту історії НАН України редактор відділу «Історія і Я» газети «День» Ігор СЮНДЮКОВ.

Як повідомили УНІАН у редакції газети “День”, головний редактор видання Лариса ІВШИНА зазначила: “Думаю, Джеймс Мейс схвалив би наш вибір – і щодо лауреата минулорічної премії, і щодо Премії-2010. Бо для того, аби перемагати, українцям найперше потрібна добра освіта та вміння навчатися все життя”.

Вона нагадала, що рік тому було вирішено, що Премія імені Джеймса Мейса буде заснована. “І дуже важливо, що, не зважаючи на різноманітні складнощі в країні, ми і цього року дотрималися визначеного курсу. Безумовно, і Премія імені Джеймса Мейса, і загальноукраїнське визнання її лауреатів, тобто людей із громадянською позицією, повинні стати нормою”, - переконана Л.ІВШИНА.

Вона зауважила, що “протягом останнього року було дуже багато приводів висловитися, але дуже мало тих публіцистів, які могли б так чітко висловлювати свою громадянську позицію як перший лауреат премії Ігор ЛОСЄВ”.

При цьому письменниця, дружина Д.Мейса Наталя ДЗЮБЕНКО-МЕЙС підкреслила: “Ставлення до Голодомору – це мірило і нашої громадянської позиції, і нашої совісті. Ігор СЮНДЮКОВ, як ніхто, пронизливо і щиро пише на цю тему”.

Нагадаємо, Премія імені Джеймса Мейса в галузі публіцистики «Громадянська позиція» була заснована з ініціативи головного редактора «Дня» Л.ІВШИНОЇ в 2008 році, коли Україна і світ відзначали 75-ті роковини Голодомору 1932—1933 років. А рік тому, в 2009-му, була присуджена вперше кандидату філософських наук, відомому публіцисту, кореспонденту газети «Флот України» І.ЛОСЄВУ.

*** Джеймс Ернест Мейс (18 лютого 1952 р. - 3 травня 2004 р.) – американський історик, політолог, дослідник Голодомору в Україні.