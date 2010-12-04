Королевська: новий ПК збільшує можливості для корупційних схем

У доопрацьованому й ухваленому 2 грудня Податковому кодексі збережені можливості для корупційних схем і оптимізації податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу голова парламентського комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми повернулися до того, з чого починали. Ось ми в якій податковій системі існуємо, в принципі, та ж сама податкова система в цьому Податковому кодексі й збережена, тільки збільшені ще можливості оптимізації, збільшена можливість корупційних схем і видані пільги для різного роду галузей, які перед цим не одержали економічних обгрунтувань», – сказала депутат.

За її словами, одна з найяскравіших корупційних норм – це амортизація, закладена в Податковому кодексі. «Вона дозволяє зробити переоцінку основних фондів і, починаючи з 1 січня 2011 року, як мінімум, залежно від нахабства оптимізатора, у найближчі три-п`ять років податки взагалі не платити», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також це стосується політики щодо дивідендів, яка дозволить розраховуватися не зарплатою, а дивідендами, ставка податку за якими становить 5%.

Крім того, в 2011 році, на думку депутата, слід очікувати продовження внесень змін до «неякісного Податкового кодексу». В першу чергу це стосується адміністрування, оскільки права податкових органів після доопрацювання закону залишилися достатньо завищеними.