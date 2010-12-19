У Хмельницькій області ТКЕ знайшла гроші на сплату боргу за газ

У Хмельницькій області з початку року після втручання обласної прокуратури підприємства теплокомуненергетики та житлово-комунального господарства відшкодували 22 млн. грн. за спожитий природний газ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Прокурорськими перевірками зафіксовано факти порушень законодавства щодо своєчасності оплати за спожитий газ. Наприклад, за розглядом припису, внесеного Славутським міжрайонним прокурором, місцевим ЖКО погашено 720 тис. гривень заборгованості за газ. За аналогічним приписом прокурора підприємством теплових мереж Полонського району сплачено 115 тис. гривень газового боргу.

Шепетівський міжрайпрокурор опротестував неправомірні дії службовців місцевого газового господарства, які в опалювальний період намагались припинити надходження газу до об’єктів теплопостачання.

Загалом прокурорами області внесено понад 70 документів реагування, 20 посадових осіб притягнуто до відповідальності.

Довідка УНІАН. За спожитий природний газ теплопостачальні підприємства області заборгували 49,7 млн. грн.