Порушено кримінальну справу за побиття сержанта міліції

Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу проти 27-річного жителя Черкас, який в стані алкогольного сп’яніння вдарив в обличчя сержанта міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, встановлено, що черкащанин разом зі своїми знайомими близько 1-ї години ночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на вулиці під час перевірки у них документів працівниками патрульної служби вдарив в обличчя сержанта міліції, інспектора патрульної служби. Потім він вчинив опір під час затримання та завдав цьому ж сержанту тілесні ушкодження.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").