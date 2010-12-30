На Новорічні свята чергуватимуть 7,5 тисяч бійців МНС

З метою постійного моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій на території України під час Новорічних свят в системі МНС щоденно чергуватиме 7,5 тис. працівників рятувально-пожежної служби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, для організації реагування у разі ускладнення обстановки створено оперативні групи для роботи в пунктах постійної дислокації.

Також територіальними підрозділами міністерства та центрами швидкого реагування уточнено розрахунки чергових сил. В кожному районі на базі однієї з пожежно-рятувальних частин створено додаткові резервні підрозділи.

Особливу увагу звернуто на посилення оперативної готовності підрозділів МНС у Київському регіоні.

Так, у період святкування на Київщині в підрозділах МНС на чергуванні перебуватиме понад 800 чоловік особового складу та близько 200 одиниць техніки.

До складу резерву визначено понад 500 чоловік особового складу та понад 100 одиниць техніки.

Відпрацьовано маршрути пересування до основних об’єктів із масовим перебуванням людей, де проводитимуться святкові заходи, та налагоджено взаємодію з підрозділами МВС.