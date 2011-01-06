На Майдані запалять Різдвяну зірку від Віфлеємського вогню

Сьогодні на Майдані Незалежності запалять Різдвяну зірку від Віфлеємського вогню, який учора офіційна делегація Української православної церкви Московського патріархату доставила до Києва з місця народження Ісуса Христа.

Як повідомили УНІАН у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП, задля надання цій різдвяній події більшої урочистості близько 18.00 на Майдані Незалежності на півгодини буде вимкнено світло та святкову ілюмінацію.

«В Україні існує традиція: у Святвечір утримуватися від їжі до появи на небокраї першої зорі, що є прообразом Віфлеємської зірки. Організатори ярмарку «Три мішечки. Від Миколая до Різдва» започатковують ще одну традицію: у найбільш урочистий момент вечірнього різдвяного богослужіння, коли у храмі вмикається світло і духовенство виходить на середину храму для читання Євангелія та співу величання свята, на Майдані запалять символічну різдвяну зірку», - повідомили організатори події.

Ілюмінацію на Майдані Незалежності буде вимкнено до появи на столичному небокраї першої зорі, що є прообразом Віфлеємської.

На екрані, встановленому на сцені біля Лядських воріт, з 17.00 до 20.00 транслюватимуться фрагменти вечірнього Різдвяного Богослужіння із Трапезного храму Києво-Печерської Лаври.

Близько 18.30 всі, хто зустрічатиме першу зірку не в храмі, а на Майдані, разом заспівають колядки «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі» і «Тиха ніч».