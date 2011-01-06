На Майдані запалять Різдвяну зірку від Віфлеємського вогню
На півгодини вимкнуть світло
Сьогодні на Майдані Незалежності запалять Різдвяну зірку від Віфлеємського вогню, який учора офіційна делегація Української православної церкви Московського патріархату доставила до Києва з місця народження Ісуса Христа.
Як повідомили УНІАН у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП, задля надання цій різдвяній події більшої урочистості близько 18.00 на Майдані Незалежності на півгодини буде вимкнено світло та святкову ілюмінацію.
«В Україні існує традиція: у Святвечір утримуватися від їжі до появи на небокраї першої зорі, що є прообразом Віфлеємської зірки. Організатори ярмарку «Три мішечки. Від Миколая до Різдва» започатковують ще одну традицію: у найбільш урочистий момент вечірнього різдвяного богослужіння, коли у храмі вмикається світло і духовенство виходить на середину храму для читання Євангелія та співу величання свята, на Майдані запалять символічну різдвяну зірку», - повідомили організатори події.
Ілюмінацію на Майдані Незалежності буде вимкнено до появи на столичному небокраї першої зорі, що є прообразом Віфлеємської.
На екрані, встановленому на сцені біля Лядських воріт, з 17.00 до 20.00 транслюватимуться фрагменти вечірнього Різдвяного Богослужіння із Трапезного храму Києво-Печерської Лаври.
Близько 18.30 всі, хто зустрічатиме першу зірку не в храмі, а на Майдані, разом заспівають колядки «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі» і «Тиха ніч».