Таврія врізалася в автобус: семеро людей в лікарні

На Харківщині внаслідок зіткнення «Таврії» з пасажирським автобусом до лікарні потрапило семеро осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області, ДТП сталася сьогодні вранці у Нововодолазькому районі близько 08:30 на 59-му кілометрі автошляху Харків – Сімферополь.

Водій автомобіля ЗАЗ-110307, 1990 року народження, рухаючись з боку міста Красноград у напрямку Харкова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із зустрічним автобусом Neoplan, внаслідок чого автобус перевернувся в кювет.

За даними прес-служби, внаслідок ДТП постраждало сім пасажирів автобуса, яких з тілесними ушкодженнями було доставлено до Нововодолазької районної лікарні.