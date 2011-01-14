Могильов хвалиться, що вивіз з України 8 злодіїв у законі

В Україні у 2010 році припинено протиправну діяльність 12 «злодіїв в законі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ під час Години запитань до уряду щодо дотримання законодавства органами внутрішніх справ України.

Він зазначив, що «з них 8 вивезено за межі держави».

Говорячи про роботу підрозділів УБОЗ, А.МОГИЛЬОВ зауважив, що викрито 288 організованих злочинних груп, «на лаву підсудних направлено 10 зухвалих банд і 13 злочинних організацій», а потерпілим відшкодовано близько 300 млн. грн. збитків.

Міністр також повідомив, що у сфері протидії розкраданню бюджетних коштів викрито 19 організованих злочинних груп. Він додав, що у Києві викрито злочинну організацію з керівників комунальних і приватних підприємств, які «під час реконструкції ліній швидкісного трамваю привласнили майже 23 млн. грн. бюджетних коштів».