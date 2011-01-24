З травмами через ожеледь до медустанов звернулися 332 особи

У Запоріжжі за двоє діб з травмами, одержаними на вулицях через ожеледь, до медичних установ звернулися 332 постраждалих, 54 з яких госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, відповідну статистику оприлюднила сьогодні начальник Запорізького міськуправління охорони здоров`я Надія СЕВАЛЬНЄВА.

"За словами начальника Управління охорони здоров`я Н.СЕВАЛЬНЄВОЇ, за останні 2 дні (із суботи у Запоріжжі йде сніг, на вулицях - ожеледь - УНІАН) було відмічене зростання кількості городян, які звернулися по допомогу до медичних установ у зв`язку з одержаною на вулиці через ожеледь травмою. З 332 осіб 54 були госпіталізовані до міських лікарень 5 і 9", - повідомили у прес-службі.