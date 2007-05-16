Мельниченка у Борисполі не затримували, а лише ”поглиблено оглядали”

Державна прикордонна служба України спростовує заяву адвоката колишнього майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павла СИЧОВА про затримання його підзахисного у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Про це йдеться у заяві відділу з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби, переданій УНІАН.

12 травня 2007 р. в аеропорту „Бориспіль” на виконання доручення Служби безпеки України від 21 березня 2007 р. посадовими особами Державної прикордонної служби проводився поглиблений огляд паспортного документу громадянина М.МЕЛЬНИЧЕНКА, який тривав не більше 5-ти хвилин. Офіційних заяв та скарг на неправомірні дії прикордонників не було, повідомляє Держприкордонслужба.

Також у відомстві наголосили, що відповідно до чинного законодавства Держприкордонслужба України постійно виконує доручення правоохоронних органів, які певною мірою обмежують права та свободи громадян.

Що стосується дій прикордонних контролерів, то вони зобов’язані проводити поглиблений огляд громадян, транспортних засобів та вантажів при отриманні відповідної оперативної інформації або в разі виникнення підозри, зазначили у Держприкордонслужбі.

15 травня адвокат екс-майора Держслужби охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКА П.СИЧОВ передав УНІАН заяву, у якій йшлося про те, що його клієнта в аеропорту “Бориспіль” намагалися затримати прикордонники.

“В аеропорту «Бориспіль» співробітники Державної прикордонної служби України за наказом керівництва здійснили спробу затримати Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА під час перетину українського кордону. Згідно з даним наказом, МЕЛЬНИЧЕНКО мав бути затриманий та обшуканий”, - зокрема йшлося у повідомленні.

Водночас повідомлялося, що завдяки рішучим діям офіцерів СБУ, які фізично охороняють М.МЕЛЬНИЧЕНКА, затримання не відбулося і він відбув до сім’ї в США.

У повідомленні також зазначалося, що з приводу інциденту М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що по прильоті в Україну 21 травня звернеться в Генеральну прокуратуру України та до Президента України з вимогою розслідувати дане грубе порушення своїх прав та дати правову та політичну оцінку діям керівника Державної прикордонної служби.