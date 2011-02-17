Облитий кислотою заступник губернатора Чижмар знаходиться в реанімації

Заступника голови Київської облдержадміністрації Юрія Чижмаря госпіталізовано з хімічними опіками після того, як невідомий облив його сірчаною кислотою в Києві. Про це розповів губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, повідомляє ТСН.

"Так, таке було. Це Чижмар - мій заступник. Вчора вночі він повертався додому, і це сталося. Я про це дізнався вчора о 23.30. Зараз він у лікарні", - розповів Присяжнюк.

Також це підтвердили в Київській обласній державній адміністрації (ОДА). "Так, це заступник голови Київської обласної держадміністрації Юрій Васильович Чижмар", - повідомив начальник управління інформації Київської ОДА Ярослав Мазуркевич. За його словами, Чижмар за своїми функціональними обов`язками в облдержадміністрації відповідав за зв`язки з Кабінетом міністрів і органами державної влади.

Він також зазначив, що Чижмар перебуває в реанімації, і Київська ОДА готова надати сім`ї потерпілого допомогу. "Ми зв`язувалися з родиною Юрія Васильовича щодо надання допомоги, поки від родини жодних прохань не було", - зазначив Мазуркевич.

37-річний Чижмар - колишній голова Тернопільської обладміністрації. У липні 2010 року Чижмар став заступником Присяжнюка.

Нагадаємо, за даними міліції, ввечері 16 лютого Чижмар повертався з магазину додому, за адресою вулиця Антоновича, 162. У дворі будинку до нього підійшов невідомий чоловік віком 25-30 років і зростом приблизно 180 см і вилив в обличчя невідому рідину. Потерпілий зміг самостійно дістатися під’їзду й попросив консьєржа викликати йому "швидку" і міліцію. Згідно з висновками лікарів, чиновник отримав опіки обличчя ІІ-ІІІ ступенів тяжкості. Порушено кримінальну справу за фактом замаху та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ст.121, ст.15 Кримінального кодексу України).

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