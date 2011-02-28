Міліціонер вимагав за звільнення затриманого 7 тис. євро

У Сумській області судитимуть міліціонера з Харківщини, який вимагав за звільнення затриманого майже 7 тис. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією начальника відділу прокуратури Сумської області Владислава ПРАВДЮКА, Конотопською міжрайонною прокуратурою закінчене розслідування кримінальної справи стосовно старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку Ленінського райвідділу міліції Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області. Йому пред’явлене обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 ст. 368 (одержання хабара) і частиною 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).

Досудовим слідством встановлено, що працівник міліції, діючи за попередньою змовою з двома оперуповноваженими цього ж підрозділу, на початку жовтня минулого року, із застосуванням фізичної сили, автомобілем вивезли затриманого жителя Конотопа до м. Суми, а потім вимагали та отримали від його матері кошти за звільнення сина в розмірі 6 тис. 950 євро.

Стосовно старшого оперуповноваженого обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Матеріали стосовно двох інших вже колишніх правоохоронців виділені в окреме провадження у зв’язку з їх розшуком.