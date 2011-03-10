Міліціонер провів іноземця повз митний пост в аеропорту
03:00, 10 березня 2011Суспільство
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Повідомляє кримська прокуратура
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно інспектора лінійного відділу міліції в міжнародному аеропорту «Сімферополь», який допоміг іноземцю в переміщенні контрабанди і несплаті 400 тис. грн. митних платежів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського наглядового відомства.
«Правоохоронець провів іноземця поза митним контролем, чим допоміг незаконно перемістити через кордон товар. Сума несплачених митних платежів становила 400 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.
Майору міліції інкримінується зловживання службовим становищем.
Проти порушника митних правил порушено справу за статтею «контрабанда».
Кримське управління Служби безпеки України веде слідство.
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