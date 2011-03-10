Міліціонер провів іноземця повз митний пост в аеропорту

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно інспектора лінійного відділу міліції в міжнародному аеропорту «Сімферополь», який допоміг іноземцю в переміщенні контрабанди і несплаті 400 тис. грн. митних платежів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського наглядового відомства.

«Правоохоронець провів іноземця поза митним контролем, чим допоміг незаконно перемістити через кордон товар. Сума несплачених митних платежів становила 400 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Майору міліції інкримінується зловживання службовим становищем.

Проти порушника митних правил порушено справу за статтею «контрабанда».

Кримське управління Служби безпеки України веде слідство.