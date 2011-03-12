В українській армії вдалося стабілізувати ситуацію

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ впевнений, що у Збройних силах України вдалося зупинити негативні процеси та стабілізувати ситуацію.

Про це він сказав сьогодні після церемонії нагородження військовослужбовців державними нагородами, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони.

“Протягом року діяльності нинішнього складу Кабінету міністрів завдяки ритмічному фінансуванню, особистій підтримці Президента України та глави уряду вдалося зупинити негативні процеси та стабілізувати ситуацію у військах”, - стверджує, зокрема, М.ЄЖЕЛЬ.

На його переконання, за цей період зроблено багато для гарантованого забезпечення виконання визначених Збройним силам завдань з оборони держави. В першу чергу – в галузі відновлення озброєння і військової техніки, бойової підготовки та забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, – підкреслив керівник вітчизняного оборонного відомства, сказав міністр.

Зокрема, М.ЄЖЕЛЬ звернув увагу на те, що вдалося досягти суттєвих успіхів у сфері покращання та впорядкування законодавчої бази з військових та оборонних питань.

“Було прийнято ряд постанов уряду, які розблокували питання, пов’язані з будівництвом житла, реалізацією, списанням і утилізацією надлишкового майна. Відпрацьовані концептуальні документи стосовно розвитку Збройних сил, будівництва кораблів класу “корвет”, створення ракетного комплексу “Сапсан”, створення та будівництва військово-транспортного літака Ан-70 та Єдиної автоматизованої системи управління. Ухвалено законопроект про чисельність Збройних сил”, - зазначив міністр оборони.

Значущим, за його словами, стало збільшення торік розмірів щомісячної премії офіцерам з 10% до 55 % від посадового окладу, військовослужбовцям-контрактникам із 35% до 70%. Також усі військовослужбовці-контрактники з минулого року забезпечені безкоштовними обідами за рахунок бюджету Міністерства оборони України, додав він.

Говорячи про бойову та технічну готовність військ, глава оборонного відомства відзначив, що впродовж року відновлено десятки одиниць авіаційної техніки, вертольоти, багато автомобільної техніки.

Водночас М.ЄЖЕЛЬ визнав, що ще далеко не всі питання вирішені. “За такий короткий проміжок часу розв’язати всі нагальні проблеми, які накопичувалися роками, неможливо, однак це – лише початок. Люди повинні повірити, що у найближчі 2-3 роки ситуація у Збройних силах України докорінно зміниться”, – підкреслив міністр оборони.