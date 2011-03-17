Вперше після кризи банки закінчили місяць з прибутком

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює прибуток банків у лютому ц.р. у 100 млн. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор-розпорядник фонду Василь ПАСІЧНИК під час круглого столу в Києві.

"За результатами за лютий банківська система показала прибуток, за нашими даними, близько 100 млн. гривень", - сказав він, зазначивши при цьому, що це перший місяць прибуткової діяльності банків у післякризовий період.

За даними Національного банку України, в січні 2011 року банківська система одержала сальдований збиток у розмірі 5,189 млн. грн.

Станом на 1 лютого в Україні було зареєстровано 195 банків, 18 із яких перебували у стані ліквідації.

За 2010 рік збиток банків становив 13,027 млрд. грн.