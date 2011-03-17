Екс-керівник Інтерполу в Україні каже, що «Тайванчика» затримувати не можна

Екс-керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило Куликов не вважає "Тайванчика" кримінальним авторитетом.

Про це нинішній депутат від НУНС заявив в ефірі телеканалу ТВі

За його словами, російський бізнесмен Алімжан Тохтахунов, відомий як кримінальний авторитет "Тайванчик", оголошений в міжнародний розшук Інтерполом, не може бути затриманий правоохоронними органами в Україні.

"Навіть якщо б це був Джек-потрошитель. З США ми не маємо договору про екстрадицію. Претензій з боку США ми не почуємо", - зазначив він.

Куликов вважає, що існує інша сторона цього питання - політична.

"Чи хочемо ми таких людей мати в Україні? Єдине, що могла прийняти влада - це рішення про закриття доступу в країну. А зараз всюди, на всіх шпальтах газет писатимуть, що Україна відстійник для таких людей", - заявив депутат.

"Що таке Тохтахунов насправді? Він має з кримінальними авторитетами стільки ж спільного, як з Джорджем Вашингтоном. Він має тільки співзвучне прізвище з кримінальним авторитетом Япончиком. Так от, Япончик був величчю", - підкреслив депутат.

Як відомо, нещодавно Тохтахунов заявив, що в Україну зміг їздити тільки після перемоги Віктора Януковича.

Українська правда