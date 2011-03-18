Янукович звільнив кількох заступників міністрів (список)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні підписав низку указів про звільнення 15 заступників глав міністерств і відомств в рамках адміністративної реформи.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ звільнив Володимира ФІЧОВА з посади заступника міністра вугільної промисловості України, Микиту КОНСТАНТІНОВА - з посади заступника міністра палива та енергетики України, Володимира ІГНАЩЕНКА - з посади першого заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України, Максима ВАКУЛЕНКА - з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Президент України також звільнив Олександра РОМАНОВА з посади заступника голови Державного комітету України з водного господарства, Юрія КАРАУЛА - з посади заступника голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України звільнено Віктора БАБЕНКА з посади заступника голови Державного комітету України з водного господарства (УНІАН: ця стаття передбачає, зокрема, розірвання трудового договору у зв’язку з реорганізацією установи, зі скороченням чисельності або штату працівників).

В.ЯНУКОВИЧ звільнив Миколу БАБИЧА з посади заступника голови Державного комітету України з водного господарства (згідно з поданою ним заявою), Михайла ТОМАХІНА - з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України, Ігоря КИРЮШИНА - з посади заступника міністра палива та енергетики України.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України звільнено Юлія ПРИТИКУ та Володимира БОГАТИРЯ з посад заступників міністра юстиції України.

Також В.ЯНУКОВИЧ звільнив Аркадія УСКОВА з посади першого заступника голови Державного комітету ядерного регулювання України згідно з поданою ним заявою.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України звільнено Олега БОНДАРЯ з посади заступника міністра транспорту та зв`язку України та Віктора АНДРІАНОВА - з посади першого заступника міністра культури і туризму України.