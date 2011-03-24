У центрі Києва у чоловіка вихопили сумку з двома мільйонами

У Києві сьогодні вдень троє невідомих вихопили у чоловіка сумку із значною сумою грошей, яку він ніс до банківської установи. За попередніми даними, в сумці знаходилося близько 2 млн. грн., повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС у Києві.

У міліції також уточнили, що пограбування сталося не біля Сбербанку Росії, відділення якого розташовано на вул. Володимирській, 45, а на протилежному боці вулиці.

Походження грошей, а також рід занять потерпілого, 1979 р.н., який сам повідомив у міліцію про пограбування, уточнюється.

За словами потерпілого, коли він прямував до банківської установи, до нього підскочили троє невідомих у масках, вихопили сумку з грошима, сіли в “Мерседес” і зникли.

Міліція оголосила по місту спеціальний план “Перехоплення”.