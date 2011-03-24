У Вінниці вшанували пам'ять закатованих більшовиками в 1944 р.

З благословення єпископа Вінницького і Брацлавського Онуфрія Української Православної Церкви Київського Патріархату у Вінниці вшанували пам`ять вінничан, закатованих більшовиками у 1944 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-служба вінницької єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату.

За повідомленням, масове вбивство близько сотні вінницьких жінок відбулося на третій день приходу до Вінниці радянської армії.

Захід організувала Станиця «Вінниця» Пласту - національної скаутської організації України. На початку зустрічі виступив відомий вінницький правозахисник, громадський діяч – Михайло БАРДИН. Він розповів історію про те, як після приходу до Вінниці у березні 1944 року більшовиків, карателі обрали близько 100 вінничанок, яких показово розстріляли для того, щоб примусити вінничан мовчати про розкопки, які у 1943 році виявили у Вінниці масові поховання жертв НКВС.

Хрест, біля якого відбувався пам’ятний захід, за словами М.БАРДИНА, розташований на місці, яке 20 років тому вказав свідок тих подій, в декількох метрах від концертного залу «Райдуга» у центральному міському парку.