На інвентаризацію земель в Україні піде не менше 5 років?

Інвентаризація земель в Україні може бути завершена протягом п`яти років. Про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ сьогодні в ході круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна.

За його словами, "на сьогоднішній день ми видали 15 млн. документів на право власності на землю. З них 7 млн. громадян і юридичних осіб – це й паї, й присадибні ділянки, й підприємства, які купили землю несільскогосподарського призначення, внесені до електронного кадастру".

"Якщо буде прийнято закон про земельний кадастр, то передбачено, що він вводиться в дію з 1 січня 2012 року, до цього часу ми повинні розробити всі нормативні документи, а також максимально внести до електронного реєстру земельні ділянки, які ще не внесені. На це потрібні кошти", - повідомив М.КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, для того, щоб провести інвентаризацію, потрібно близько 4-5 млрд. грн., щоб розмежувати – 2,5 млрд. грн. і не менше 5 років.

Як повідомляв УНІАН, закон про ринок землі Верховна Рада України планувала прийняти в першому кварталі 2011 року. Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань про те, хто має право купувати землю (зокрема, іноземні громадяни не мають права набувати сільгоспземлі), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.