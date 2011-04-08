Янукович перепризначив трьох заступників Литвина-молодшого

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перепризначив Павла ШИШОЛІНА першим заступником голови Державної прикордонної служби України - директором Департаменту охорони державного кордону.

На сайті глави держави оприлюднені укази про його звільнення і нове призначення на цю посаду.

Аналогічно іншими указами перепризначені Ігор РИНЬКОВ – заступником голови Державної прикордонної служби України - директором Департаменту оперативної діяльності і Олександр МЕЛЬНИКОВ – заступником голови Державної прикордонної служби України - директором Міжнародно-правового департаменту.

Президент звільнив Михайла КОВАЛЯ з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту по роботі з особовим складом.

Іншими указами звільнені: Олег ЛАНТВОЙТ – з посади заступника голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту озброєння і Олександр ЛІЩИНСЬКИЙ – з посади заступника голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту забезпечення.