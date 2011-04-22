Обама доручив розслідувати зростання цін на бензин

Мін`юст США почне розслідування обставин зростання цін на бензин на внутрішньоамериканському ринку, відповідна робоча група вже формується у складі міністерства, заявив президент Барак Обама.

Ціни на моторне паливо в США істотно зросли і перевищили позначку в 4 долари за галон (близько 3,8 літра) за високооктанові сорти бензину. Середній рівень ціни галона бензину по США становить 3,8 долара, а ще місяць тому він був нижчий на 30 центів, а рік тому - на долар, зазначає РІА "Новости".

"Ми збираємося переконатися, що ніхто не обдурює американський народ з метою одержати швидку вигоду... Ми маємо намір уважно вивчити ситуацію в пошуках ознак або випадків обману або маніпуляції", - сказав Обама, виступаючи на зустрічі з виборцями в місті Ріно (штат Невада).

За словами президента, формуванням спеціальної робочої групи займається особисто генпрокурор США Ерік Холдер. До її складу ввійдуть представники профільних служб і відомств, які проведуть "ретельне і суворе розслідування діяльності трейдерів і перекупників".

Генпрокурор США одразу відгукнувся на виступ президента спеціальною заявою, в якій підтвердив створення спеціальної робочої групи.