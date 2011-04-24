Команда ветеринарів донищить тварин у 20-кілометровій зоні АЕС

Міністерство сільського господарства Японії має намір направити в зону евакуації навколо аварійної АЕС "Фукусіма-1" команду ветеринарів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Фахівці повинні будуть перевірити стан худоби, що залишилася без господарів. З сотень тисяч безгоспних корів, свиней і курнув велика частина вже загинула з голоду і відсутності догляду. До тварин, які гинуть буде застосована евтаназія, зазначили в міністерстві.

Землетрус 11 березня та цунамі зруйнували інфраструктуру північно-східних районів Японії. Повністю зруйновано більше 61 тис. будинків і споруд, більше 200 тис. пошкоджені. Землетрус призвів до витоку радіації на АЕС "Фукусіма-1". На сьогодні з 20-кілометрової зони навколо АЕС евакуйовані всі жителі, зворотний в`їзд до міст і сіл, розташованих довкола станції, для них заборонений.