Нацбанк взагалі не збирається обмежувати гривню

Національний банк України має намір лібералізувати здійснення торгів валютою на міжбанківському валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій КОЛОБОВ.

«У програмі з МВФ у нас є ряд позицій, які ми маємо лібералізувати. Це скасування норм тільки купувати або тільки продавати валюту. Документ уже підготовлений, постанова вже підписана. Банки зможуть найближчим часом спокійно купувати і продавати в рамках валютної позиції», — сказав Ю.КОЛОБОВ.

Крім того, він повідомив, що Нацбанк має намір ввести на ринок інструмент — валютний своп. Термін дії договорів - 1 рік.

«Також ми вводимо такий інструмент як валютний своп. Постанова вже завізована, все відпрацьовано. Найближчим часом цей механізм буде включений у ринок», — повідомив Ю.КОЛОБОВ.

Що стосується прогнозів курсу національної валюти на найближчу перспективу, то він лише зазначив, що на сьогодні курс гривні визначається ринковою кон`юнктурою, при цьому офіційний курс гривні дещо відрізняється від курсу на міжбанківському валютному ринку. При цьому НБУ не має наміру утримувати курс нацвалюти на якомусь певному рівні.

«Ми не бачимо підстав тримати курс гривні на якомусь обмеженні», - підкреслив Ю.КОЛОБОВ.

Він також повідомив, що НБУ сьогодні не бачить підстав для зміни як облікової ставки, так і ставки рефінансування.

«Зараз ми не бачимо підстав міняти облікову ставку, оскільки в нас сьогодні більше прив`язка до ставки рефінансування, - каже Ю.КОЛОБОВ. - На сьогодні ставка рефінансування - 9,25%. За програмою з МВФ, вона в нас має бути трохи більшою, ніж інфляція, а інфляція в нас менша, ніж 9,25%, тому ми ставку не змінюємо».