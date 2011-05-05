Знешкоджено банду, що викрадала бізнесменів

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Одеській області викрили і затримали членів злочинної групи, яка спеціалізувалася на викраденнях місцевих підприємців із наступним вимаганням викупів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник начальника обласного УБОЗ Василь БІЛИК.

«До складу злочинної групи, яка викрадала людей, входили двоє українців, два молдаванина і один китаєць. Причому вийти на слід банди вдалося після того, як був викрадений на промринку «7-й кілометр» китайський бізнесмен, за якого вимагали у родичів викуп у сумі 250 тис. доларів », - сказав він.

Пізніше було встановлено, що банда орудувала на території всієї України, а викупи, які вимагали зловмисники за викрадених підприємців, сягали 500 тис. дол., зазначив В.БІЛИК. Примітно, що при викраданнях людей бандити переодягалися у форму співробітників міліції, яку зберігали з тих пір, коли дійсно служили в органах внутрішніх справ.

Також В.БІЛИК повідомив, що направлено до суду кримінальну справу, порушену стосовно п`ятьох учасників злочинної групи кілерів, які займалися вбивствами бізнесменів. Документально закріплена їхня причетність до організації і скоєння протягом 2008-2009 років двох замовних убивств, за які отримано 14 тис. доларів.

Крім того, за його словами, матеріалами досудового слідства викрита і друга група найманих убивць, які виконали замовлення по знищенню двох місцевих підприємців. Кримінальну справу стосовно цих кілерів у травні також буде передано до суду.

«Всього співробітники одеського УБОЗу знешкодили в поточному році шість організованих злочинних груп, в тому числі, 11 учасників заарештовано, а 32 притягуються до кримінальної відповідальності за причетність до скоєння 84 злочинів, зокрема - 54 тяжких і особливо тяжких», - підсумував В.БІЛИК.