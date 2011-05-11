Македонія запровадила безвізовий режим для українців

Київ. 11 травня. УНІАН. Республіка Македонія запровадила з 10 травня по 31 жовтня 2011 року безвізовий режим короткострокових поїздок для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Таким чином, до 31 жовтня 2011 року громадянам України не потрібна віза для в’їзду до Республіки Македонія у разі перебування до 90 днів протягом 180 днів, за наявності дійсного паспорту громадянина України для виїзду за кордон», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Водночас, він звернув увагу на те, що македонське законодавство містить вимогу щодо наявності в іноземців, які в’їжджають до Республіки Македонія, полісу медичного страхування та необхідної для перебування в країні грошової суми з розрахунку 50 євро на день.

Громадяни України, які здійснюють поїздку до Македонії наземним транспортом, мають потурбуватися про оформлення дво- або багаторазових віз для транзитного перетину території Румунії, Болгарії або інших держав.