З якою професією найлегше знайти роботу в Україні

Найбільшим попитом на ринку праці в Україні користуються менеджери з продажів, медики та IT-фахівці. Про це пише журнал WEEKLY.UA, посилаючись на результати дослідження аудиторської компанії «Ернст енд Янг Україна».

За даними компанії, у 2011 році близько 25% опитаних роботодавців мають намір набирати персонал, 19% - кваліфікованих фахівців у тій чи іншій професійній сфері. Топ-менеджмент будуть наймати 14%, а керівників середньої ланки - 11% компаній. Скорочувати штати збираються лише 7% фірм.

«Якщо у кризу всіх малокваліфікованих працівників скорочували, зараз компанії повертаються до практики залучення новачків та навчання їх на робочому місці. Це стосується категорій обслуговуючого персоналу», - розповіла WEEKLY.UA Ольга ЦАПРО, директор з персоналу фармацевтичної корпорації «Артеріум». «Велике значення має потенціал співробітника і його бажання навчатися і розвиватися», - уточнила вона.

Як зазначає Марія КАБРИНА, консультант групи Human Capital компанії «Ернст енд Янг Україна», однією з основних тенденцій початку 2011 року стало збільшення витрат на навчання і розвиток персоналу.

Як і торык, найбільшим попитом на ринку користуються менеджери з продажів і IT-фахівці. З`явилося більше відкритих позицій у компаніях FMCG сфери (товари народного споживання) і промислового сектора. «До пошуку нових кадрів компанії змушує або розширення бізнесу, або заміна співробітників, які звільнилися», - пояснила Людмила ОГІЄВСЬКА, керівник групи з підбору персоналу в сфері FMCG кадрового холдингу "Анкор" в Україні. За її словами, найбільш затребуваними в FMCG стали топ-менеджери у сфері продажів (директор з продажу, національний менеджер з продажу, комерційний менеджер).

Високий попит на кваліфікованих фармацевтів і медиків. В Україні з`являється все більше приватних клінік, яким потрібен кваліфікований персонал. І вони готові платити гідну заробітну плату.

Згідно з дослідженням «Ернст енд Янг Україна», близько 80% опитаних компаній мають намір підвищити заробітну плату у 2011 році у середньому на 10%, причому третина обіцяли зробити це у першому кварталі.

Завдяки високому попиту на IT-спеціалістів, зарплати цієї категорії працівників ростуть більше і швидше порівняно із загальними показниками по ринку. Якщо у січні 2011 року IТ-директори заробляли у середньому 24 тис. грн., то у березні - вже 25 тис. грн. Збільшуються доходи і РНР-девелоперів (розробників програмного забезпечення) - 9 тис. грн. у січні і 11,1 тис. грн. - у березні, підрахували в компанії HeardHunter України.