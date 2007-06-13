Різаку ”світить” 12 років з конфіскацією

Прокурор Олександр ЗАВАДСЬКИЙ просить Апеляційний суд Івано-Франківської області на 12 років з конфіскацією майна позбавити волі екс-голову Закарпатської облдержадміністрації Івана РІЗАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор заявив вчора на судовому засіданні у справі І.РІЗАКА.

Також О.ЗАВАДСЬКИЙ просить суд позбавити екс-губернатора Закарпаття права обіймати посади з організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями протягом трьох років та зарахувати до вироку термін затримання І.РІЗАКА.

Крім того, прокурор просить суд винести окремі рішення щодо свідків, які, на його думку, давали «неправдиві покази на досудовому слідстві». Зокрема, це стосується редактора газети «Правозахист» Михайла ТЕМНОВА (в цій газеті публікувались статті з критикою на адресу ректора Ужгородського національного університету Володимира Сливки - УНІАН) та колишнього заступника екс-губернатора Закарпаття Івана ЧАМУЛЯКА. На думку прокурора, всі вони у суді дали свідчення, що відрізняються від досудових.

Прокуратор також звернув увагу суду на «некоректну поведінку» підсудного під час судових засідань. «Підсудний некоректно вів себе, порушував регламент, за що суддя виганяла його із залу», - зауважив О.ЗАВАДСЬКИЙ.

Сьогодні на процесі сторони продовжать судові дебати.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня 2005 р. Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня 2005 р. його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.

І.РІЗАКА, зокрема, звинувачують у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.