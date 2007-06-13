Янукович підтримав Ющенка щодо видачі закордонних паспортів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству внутрішніх справ та Відділам віз і реєстрацій (ВВІР) негайно продовжити видачу закордонних паспортів чинного зразка до впровадження паспортів нового зразка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, за даними прес-служби, сьогодні МЗС на засіданні Кабінету Міністрів порушило питання щодо проблем, які виникли із затримкою видачі закордонних паспортів громадянам України.

У прес-службі наголошують, що така ситуація створює напруження в українському суспільстві та не сприяє вільному пересуванню громадян.

Як повідомлялося, на сьогодні МВС розробило новий зразок закордонного паспорта. Однак Кабмін новий зразок закордонного паспорта ще не затвердив.

Між тим ВВІРи останнім часом припинили видавати українцям закордонні паспорти чинного зразка.

Натомість Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 12 травня постановив, що закордонні паспорти для громадян України старого зразка є чинними впродовж терміну їхньої дії.