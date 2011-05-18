Янукович: надаємо великого значення взаєминам з Арабськими Еміратами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з міністром закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Абдуллою бін Заїдом Аль НАГАЯНОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час зустрічі сторони відзначили необхідність розбудови партнерських відносин між двома країнами та висловилися за доцільність відкриття в Києві посольства ОАЕ.

«Ми надаємо великого значення взаєминам з Арабськими Еміратами у торговельно-економічній та інвестиційній сферах», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він висловив переконання, що «для повноцінної реалізації потенціалу двостороннього співробітництва необхідно започаткувати регулярний політичний діалог між країнами на вищому рівні».

Президент висловив упевненість, що перший візит міністра закордонних справ ОАЕ в Україну стане також початком нового етапу у відносинах між двома державами.

Глава держави підтвердив своє запрошення Президенту ОАЕ відвідати Україну.

Президент підкреслив: українська сторона очікує на реалізацію досягнутих на найвищому рівні домовленостей щодо відкриття посольства ОАЕ в Києві. «Переконаний, започаткування дипломатичного представництва сприятиме активізації нашого двостороннього співробітництва», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

З цього приводу міністр закордонних справ ОАЕ сказав: «З гордістю заявляємо, що уряд Об’єднаних Арабських Еміратів має намір започаткувати роботу свого дипредставництва на території України. Сподіваємося, що це завдання буде реалізоване найближчим часом».

Безумовно, зауважив міністр, зв’язки між нашими державами є дружніми і надзвичайно теплими, але місія обох сторін – ще більше зміцнити ці взаємини.

Сьогодні ОАЕ приділяють велику увагу подіям в Україні, особливо змінам в економічній сфері. «Ми вітаємо вас з вашими досягненнями», – сказав Абдулла бін Заїд Аль НАГАЯН.

Міністр закордонних справ ОАЕ передав Президентові України та всьому українському народові найкращі вітання від лідера своєї країни з побажаннями здоров’я, добробуту та процвітання.