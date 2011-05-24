Янукович спростив умови прийому на службу в держохорону

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ спростив умови прийому військовослужбовців в Управління державної охорони України та порядок надання їм звань.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Президент указом вніс зміни до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України

Відповідно до змін для того, щоб претендувати на прийняття на військову службу за контрактом тепер необхідно прослужили на строковій військовій

службі не менше трьох, а шести місяців як було раніше

Також змінами Пезидент дозволив приймати людей, які мають не тільки вищу або професійно-технічну освіту, а й повну загальну середню освіту.

Згідно змін продовжити контракт після перших 5 років служби тепер можна й на три роки, а не тільки на п’ять як раніше.

Внесені зміни й щодо порядку присвоєння звань старшого прапорщика, так виключена умова перебування на посаді прапорщика не менше одного року. Відповідно нових змін звання лейтенанта може бути присвоєно випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання офіцерського складу.

Із пункту щодо дострокового присвоєння звань зникло положення, що воно може присвоюватись особам офіцерського складу Управління лише після закінчення

не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому

військовому званні. Відтепер цей пункт вигладатиме так: «Чергове військове звання до полковника включно може бути присвоєно особам офіцерського складу достроково начальником Управління державної охорони України у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України».

Також змінами Президент дозволив цивільним обіймати посади в УДО: «Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому начальником Управління державної охорони України».

Скасовано положення, що військовослужбовцям Управління, які мають які мають вислугу понад 20 надаються щорічні основнітривалістю 45 календарних днів.

Відтепер, звільнення з військової служби в УДО відбуватиметься у запас Служби безпеки України.