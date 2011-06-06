Садибу Мурашка повернули у власність київської громади

Київській адміністративний апеляційний суд прийняв рішення про повернення київській громаді низки будинків на вул. Мала Житомирська, в тому числі і відомої садиби Мурашка.

Про це говориться в повідомленні голови Постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, переданому УНІАН прес-службою депутата.

За його інформацією, справа в суді розглядалась за зверненням прокуратури, а також мешканця з одного з незаконно привласнених будинків на вул. Мала Житомирська.

«Суд прийняв рішення на користь позивача. Тобто, будинок Мурашка та інші повинні бути повернуті громаді міста. Я дуже радий такому результату. Вітаю всіх з перемогою і особливо вдячний журналістам, які свій святковий день почали з того, що прийшли на засідання суду. Сподіваюсь після цієї перемоги будуть й інші перемоги захисників Києва», - висловив сподівання О.БРИГИНЕЦЬ, що був присутній на засіданні суду.

Довідка УНІАН. Відповідно до наказу Головного управління охорони культурної спадщини № 53 від 25.09.2006 р. меморіальний будинок і садиба Мурашка був оголошений щойно виявленим об’єктом культурної спадщини за архітектурою та був включений до енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України".

З 25.06.2008 р. садиба Мурашка, як і інші будівлі поряд, у центрі столиці, були передані на баланс фірмі ТОВ "Пантеон-Інвест". А саме ТОВ "Пантеон-Інвест" було передано на баланс будинки по вул. Малій Житомирській 12-а, 12-б, 14-а, 14-б для проведення ремонтно-будівельних робіт з їх реконструкції, надбудові, прибудові під адміністративно-готельно-житловий комплекс.

Згідно з чинним законодавством, власник або уповноважений ним орган, користувач зобов`язані утримувати пам`ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення. Проте на сьогодні історична садиба перебуває в дуже занедбаному стані.