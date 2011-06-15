Керівник будівельної фірми поверне гроші ошуканим пайовикам

Керівник тернопільської фірми «Будівельник», яка роками не виконує своїх обов`язків перед пайовиками, Зиновій ЩЕПАНОВСЬКИЙ пообіцяв з 23 червня відновити роботу свого підприємства, а також до кінця літа віддати пайовикам вкладені ними кошти.

Про це він заявив під час зустрічі з пайовиками під стінами Тернопільської облдержадміністрації.

За словами З.ЩЕПАНОВСЬКОГО, він знайшов інвесторів, які придбають частину його активів в Криму, де він також починав будівництво.

«Дайте мені 10 днів, це не так багато. І ви побачите, що робота піде. За цей час мені необхідно підписати угоди з тими людьми, які готові дати кошти. Я їм віддам частину свого бізнесу», – сказав З.ЩЕПАНОВСЬКИЙ.

За його словами, від продажу він планує одержати орієнтовно 50 млн. грн. З цих коштів, запевнив він, його фірма готова розрахуватися з тими пайовиками, які захочуть повернути вкладені ними в будівництво гроші.

«Хто захоче, тому кошти буде повернуто. У липні-серпні кошти буде повернуто», – пообіцяв З.ЩЕПАНОВСЬКИЙ.

У свою чергу заступник голови облдержадміністрації Микола ГОЛОВАЧ повідомив, що станом на сьогодні заборгованість із зарплати в «Будівельнику» становить 858 тис. грн., заборгованість за штрафними санкціями, розпорядженнями державної інспекції архітектурно-будівельного контролю, підтвердженими судом – 850 тис. грн., заборгованість перед Пенсійним фондом, Податковою та інвесторами-пайовиками, які підтвердили свої претензії в судовому порядку – 5 млн. грн.

Зараз всі рахунки фірми заблоковано.

Після зустрічі з пайовиками прокурор міста Сергій БАНАХ відразу запросив З.ЩЕПАНОВСЬКОГО на зустріч зі слідчим, який розслідує кримінальну справу щодо фірми.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня пайовики «Будівельника» провели пікет облдержадміністрації і перекрили три дороги в місті, щоб привернути увагу до своїх проблем. Тоді влада дала час З.ЩЕПАНОВСЬКОМУ до 14 червня, щоб він відновив роботу на своїх об`єктах.

Тепер корпорацією «Укрбудінвест», до складу якої входить «Будівельник», ведеться будівництво 26 об`єктів житлового призначення в Тернополі та населених пунктах області.

У підписаному на початку січня 2011 року керівником корпорації З.ЩЕПАНОВСЬКИМ і міським головою Тернополя Сергієм НАДАЛОМ меморандумі було передбачено, що 13 із них буде добудовано цього року, причому 4 – вже в березні.

17 січня 2011 року прокуратура Тернополя порушила кримінальну справу стосовно посадовців «Будівельника» за ст. 364 ч.2 (зловживання службовим становищем) та ст. 190 ч.4 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Потерпілими у справі є 34 пайовики, які вклали гроші в будівництво житлових об`єктів на суму більш як 9 млн. грн. У цій кримінальній справі керівнику і головному бухгалтеру будівельної фірми пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч.2 (зловживання службовим становищем), ст. 191 ч.5 (привласнення майна, зловживання службовим становищем), 366 ч. 2 (службова фальсифікація). Досудове слідство у справі на стадії завершення.

Ще дві кримінальні справи стосовно посадовців «Будівельника» порушено міліцією за ч.4 ст. 190 і ч.3 ст. 190 (шахрайство).