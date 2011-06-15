Янукович: ми підвищимо зарплати вчителям, лікарям на 300-350 гривень
18:51, 15 червня 2011Суспільство
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Усе це - в змінах до бюджету?
Зміни до державного бюджету-2011, які учора прийняла Верховна Рада, передбачають збільшення зарплат вчителів і лікарів.
Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час наради з адміністративно-господарським активом Вінницької області, повідомили УНІАН у пресс-службі глави держави.
«Ми підвищимо зарплати вчителям, лікарям на 300-350 грн.», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
Президент додав, що інша частина коштів, передбачених змінами до бюджету, піде на незавершені об’єкти. «Це і лікарні, і школи, різні об’єкти соціальної інфраструктури», –зауважив глава держави.
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