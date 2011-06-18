В їдальні загальноосвітньої школи вибухнув електронагрівач
10:35, 18 червня 2011Суспільство
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Зруйновано цегляні перегородки
У м. Буринь Сумської області в приміщенні їдальні (одноповерхова прибудова до основної будівлі) загальноосвітньої школи стався вибух електричного водонагрівача без послідуючого горіння.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху в їдальні зруйновано цегляні перегородки, пошкоджено вікна та двері. Жертв та постраждалих немає. Причина вибуху та матеріальні збитки встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Сумській області.
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