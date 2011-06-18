Завтра в Україні - спека

19 червня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, уночі на крайньому заході, а вранці та вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грозові дощі, місцями сильні, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-21°,у східних областях 13-18°; вдень 27-32°, на заході 18-23°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі по області 16-21°, вдень 27-32°. По м. Києву температура вночі близько 20°, вдень 29-31°.

18 червня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, в районі Одеси 18°; в Дніпрі біля Києва 23°.