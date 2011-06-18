У Чернігові заспівають неполіткоректних пісень

У Чернігові сьогодні пройде концерт неполіткоректної пісні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі місцевого осередку ВО "Свобода", концерт присвячений до 120-ої річниці з дня народження голови Проводу Українських Націоналістів Євгена Коновальця та відбудеться у клубі альтернативної музики "Альтернативний 38-й".

Перед глядачами виступлять чернігівські та київські музиканти. Зокрема, Гліб ЖИТНЮК з акустичною програмою, Андрій ЧИЖОВ і Янка КЛИМЕНТОВСЬКА.

Організаторами концерту виступили місцеві організації – ЧМГО "Студентська Свобода" та МГО "ЦПМ Апельсин". Організатори повідомили, що для всіх, хто прийде у вишиванках, ціна квитків буде удвічі дешевшою.