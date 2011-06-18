У Києві посилено патрулювання міліції

Київських правоохоронців із вчорашнього вечора переведено на посилений варіант несення служби через проведення протягом двох днів у столиці громадських і політичних заходів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України, посилаючись на відповідне розпорядження керівника столичної міліції Олексія КРИКУНА.

Як зазначили в ЦГЗ, такі дії вжито також "із відпрацюванням районів Києва щодо боротьби із правопорушеннями і злочинністю".

Водночас у главку зауважили, що під посилену охорону буде взято об’єкти та будівлі державного значення. "Для охорони громадського порядку в ГУ МВС сформовано резерви у тому числі із представників Центрального апарату МВС", - сказали в столичній міліції, ухилившись разом із тим від відповіді на запитання, чи пов’язані здебільшого такі заходи з візитом до Києва лідера КНР ХУ Цзіньтао.