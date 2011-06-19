Політичний радник командувача ВМС США в Європі і Африці Джеймс МАКГІ заявив, що дружба з Україною є дуже важливою для США.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він акцентував сьогодні на прес-конференції в Одесі з нагоди завершення українсько-американських навчань «Сі Бриз-2011».

«Не зважаючи на економічні проблеми в США, ми надали 3 кораблі і близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Ми зацікавлені в тому, щоб удосконалювати і допомагати Україні ставати сильнішою проти тероризму. Ми зацікавлені в тому, щоб покращити нашу співпрацю, щоб ми змогли спільно поборотися з цією проблемою». – зазначив політрадник ВМС США.

Дж. МАКГІ повідомив, що «дуже задоволений тим, як пройшли ці навчання».

На його думку, «навчання проведені з високою якістю».

За його оцінкою, «було відпрацьовано організацію взаємодії щодо планування і проведення антипіратської операції.

«Наголошую, перед тим, як займатися протидією піратству в Аденській затоці та інших місцях біля берегів Африки, ми повинні підготуватися до цієї справи, щоб ефективно виконувати ці завдання», - наголосив Дж. МАКГІ

Командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ зі свого боку зазначив: «Ми відпрацювали взаємодію у складі 13 країн світу, повірте, це не так просто було здійснити».