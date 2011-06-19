«Океан Ельзи» стане хедлайнером російського «Нашествия»
01:33, 19 червня 2011Суспільство
3975 0
В списку учасників - більше 100 колективів
З 8 по 10 липня в Тверській області Росії відбудеться один з найбільших музичних фестивалів СНД під відкритим небом "Нашествие".
На честь десятиріччя заходу готується велика музична програма, а хедлайнером рок-фестивалю стане український гурт "Океан Ельзи".
Список учасників десятого "Нашествия" сформований практично повністю, в ньому більше 100 колективів.
Серед них - Гарик Сукачов, ДДТ, Воплі Відоплясова, Бумбокс, Чайф, Сплин, БІ-2, UMA2RMAH, Несчастный случай, Ночные Снайперы, Найк Борзов, Ляпис Трубецкой, Ария, Ундервуд , Звери, Браво та багато інших.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter