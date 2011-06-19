«Океан Ельзи» стане хедлайнером російського «Нашествия»

З 8 по 10 липня в Тверській області Росії відбудеться один з найбільших музичних фестивалів СНД під відкритим небом "Нашествие".

На честь десятиріччя заходу готується велика музична програма, а хедлайнером рок-фестивалю стане український гурт "Океан Ельзи".

Список учасників десятого "Нашествия" сформований практично повністю, в ньому більше 100 колективів.

Серед них - Гарик Сукачов, ДДТ, Воплі Відоплясова, Бумбокс, Чайф, Сплин, БІ-2, UMA2RMAH, Несчастный случай, Ночные Снайперы, Найк Борзов, Ляпис Трубецкой, Ария, Ундервуд , Звери, Браво та багато інших.

ТСН