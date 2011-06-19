Херсонська митниця порушила 4 кримінальні справи

Херсонською митницею з початку року порушено 4 кримінальні справи стосовно контрабанди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської митниці, зокрема, одна справа за фактом незаконного переміщення через митний кордон України бойової військової холодної зброї і три - за фактом незаконного переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу підроблених документів.

Загалом з початку року Херсонською митницею було передано до суду 76 справ про порушення митних правил на загальну суму 4,38 млн. грн.