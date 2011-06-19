Прикордонниця за 200 доларів пустила дитину через кордон
12:31, 19 червня 2011Суспільство
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Правоохоронці викрили співробітницю Державної прикордонної служби, яка отримала 200 доларів хабара від жительки Харківської області за сприяння у перетині державного кордону її донькою без дозволу батька дитини.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, військовою прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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