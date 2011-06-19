На Волині бережуть ліс

Волинь розраховує отримати з державного бюджету не менше 3 млн. грн. на забезпечення діяльності лісової охорони, лісовпорядкування та лісонасадження. Планується лісовідновлення на площі понад 900 га.

Про це під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій ШОРБУНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Волинсьокї ОДА.

Цього року для виявлення та ліквідації лісових пожеж функціонуватимуть 25 лісопожежних станцій, майже 50 пожежно-спостережних вишок. Встановлено 14 телевізійних систем нагляду за лісовими масивами.

Перший заступник голови ОДА Олександр БАШКАЛЕНКО зобов’язав відповідні органи організувати обов’язкове цілодобове чергування на лісохімічних станціях і не допустити повторення фактів спалювання хмизу біля доріг.

На Волині минулого року у лісових масивах виникло 25 пожеж, з них 11 – у державному лісовому фонді. Вогнем пошкоджено близько 11 га лісу. Майже 70 пожеж зафіксовано на сільгоспугіддях (понад 88 га).