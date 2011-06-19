УПЦ МП відкриє в Україні 9 монастирів

Українська православна церква Московського патріархату відкриє у селі Хороше Петропавлівського району Дніпропетровської області Свято-Троїцький Пустинний монастир.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської єпархії УПЦ МП.

Рішення про відкриття чоловічого монастиря було ухвалене на засіданні синоду УПЦ МП 14 червня.

Члени синоду вирішили відкрити в Україні 9 монастирів - 3 жіночих і 6 чоловічих, один з яких - на Дніпропетровщині.

Намісником монастиря у селі Хороше визначено ієромонаха Зосиму (ВОДОЛАЗЬКОГО), який у 2010 році ініціював відновлення монастиря.

Перша згадка про Свято-Троїцький Пустинний монастир з’явилася у 1781 році.

Зараз на Дніпропетровщині існують 5 монастирів УПЦ МП - 2 чоловічих і 3 жіночих.