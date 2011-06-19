УПЦ МП відкриє в Україні 9 монастирів
Один з яких - на Дніпропетровщині
Українська православна церква Московського патріархату відкриє у селі Хороше Петропавлівського району Дніпропетровської області Свято-Троїцький Пустинний монастир.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської єпархії УПЦ МП.
Рішення про відкриття чоловічого монастиря було ухвалене на засіданні синоду УПЦ МП 14 червня.
Члени синоду вирішили відкрити в Україні 9 монастирів - 3 жіночих і 6 чоловічих, один з яких - на Дніпропетровщині.
Намісником монастиря у селі Хороше визначено ієромонаха Зосиму (ВОДОЛАЗЬКОГО), який у 2010 році ініціював відновлення монастиря.
Перша згадка про Свято-Троїцький Пустинний монастир з’явилася у 1781 році.
Зараз на Дніпропетровщині існують 5 монастирів УПЦ МП - 2 чоловічих і 3 жіночих.