Закінчився авіазліт імені Корольова

Сьогодні у Житомирі завершився п’ятий міжнародний авіазліт імені Сергія Корольова, у рамках якого було відкрито клуб з парашутних стрибків.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті клубу 16 червня на житомирському аеродромі «Смоковка» брали участь керівники влади міста й області, учасники зльоту, громадськість. Організували та провели зліт житомирський авіаклуб «Авіатик» та фірма «Аеропракт».

У зльоті взяли участь 55 літальних засобів з усієї України та один екіпаж з Німеччини.

Проводився захід для популяризації та розвитку легкої авіації. Його учасники обмінялися досвідом та обговорили проблеми у відносинах авіаторів з авіаційною владою.

У рамках зльоту відбулися показові польоти, майстер-класи, семінари та нагородження найкращих авіаторів.