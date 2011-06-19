Тимошенко: мрію про справжню медичну реформу

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників медичної галузі з професійним святом і висловила побажання, щоб в Україні відбулася справжня медична реформа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», у вітанні йдеться: «Ваша професія дуже відповідальна, і стати медиком можуть лише люди з щирим, благородним серцем. Ви завжди на посту і кожну мить готові прийти на допомогу людям, незважаючи на політичні уподобання. Ви вірно служите людям і є гарним прикладом служіння народові для українських політиків.

Я мрію, що настане той час, коли в країні відбудеться справжня медична реформа. В нашій країні багато талановитих медичних працівників, які роблять складні унікальні операції, і це визнав увесь світ. Але таланту та ентузіазму наших медичних працівників недостатньо. Треба, щоб держава створили їм гарні умови, побудувала сучасні клініки з найновітнішим медичним обладнанням».

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що «зробила лише невеличкий крок для створення більш-менш нормальних умов для медичних працівників на селі. Тепер сільські медики долають по п‘ятдесят - сто кілометрів до своїх пацієнтів не пішки та на велосипедах, а на автомобілях для лікарів. Знаю, що це лише краплина у вирішенні проблем медичної галузі, але я не збираюсь залишати без уваги цей важливий для життя напрямок - реформування медицини».

«Мрію, щоб важка праця усіх медичних працівників - лаборантів, санітарів, медсестричок, лікарів – достойно, відповідно фаху, трудовому стажу та кваліфікації, оплачувалась.

Вірю, що завдяки вашій підтримці в нас ще буде можливість продовжувати створення в Україні найсучаснішої системи охорони здоров‘я, аналогів якої не буде в світі.

Все, що для цього треба, - ваш талант та бажання політиків зробити справжні реформи. А це є у вас і у мене» - наголосила лідер "Батьківщини".