Пожежа на підстанції шахти ім. Засядька

Пожежа сталася на трансформаторній електропідстанції шахти ім. Засядька в Донецьку в неділю, повідомили РІА "Новости" в прес-службі територіального управління гірничого промнагляду в Донецькій області.

"О 14.40 припинилася подача електроенергії і на підстанції почалося займання з сильним задимленням. До шахти продукти горіння не пішли, людей на поверхню не виводили", - сказала співробітниця прес-служби.

Жертв і потерпілих немає, ведуться роботи з відновлення електропостачання в прилеглому до шахти районі.