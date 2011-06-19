Пожежа на підстанції шахти ім. Засядька
19:28, 19 червня 2011Суспільство
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"Людей на поверхню не виводили"
Пожежа сталася на трансформаторній електропідстанції шахти ім. Засядька в Донецьку в неділю, повідомили РІА "Новости" в прес-службі територіального управління гірничого промнагляду в Донецькій області.
"О 14.40 припинилася подача електроенергії і на підстанції почалося займання з сильним задимленням. До шахти продукти горіння не пішли, людей на поверхню не виводили", - сказала співробітниця прес-служби.
Жертв і потерпілих немає, ведуться роботи з відновлення електропостачання в прилеглому до шахти районі.
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